Государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея определил новые направления экономического сотрудничества между двумя странами.

В рамках визита особое внимание было уделено вопросам промышленности, энергетики, критически важных минералов, транспорта и логистики, искусственного интеллекта и новых технологий. На встрече с представителями казахстанского и корейского бизнеса Глава государства предложил модель «ресурсы – технологии – промышленность» в сфере критически важных минералов, подчеркнув необходимость создания полноценной производственной цепочки вместо простого экспорта сырья.

Какое значение эти направления имеют для Казахстана? Какие результаты новое партнерство двух стран может принести экономике и простым гражданам? Об этом корреспондент BAQ.KZ поговорил с экспертом Казахстанского института общественного развития Нургазы Ануарбековым.

– Как бы вы оценили нынешние отношения между Казахстаном и Кореей? Показывают ли последние инициативы, что партнерство двух стран выходит на новый этап?

– На мой взгляд, отношения между Казахстаном и Кореей сегодня выходят за рамки традиционных дипломатических и торговых связей и постепенно переходят на уровень стратегического партнерства с более глубоким содержанием.

На это указывает несколько факторов. Во-первых, политический диалог между двумя странами на высоком уровне приобрел устойчивый характер. Во-вторых, меняется и экономическая повестка: на первый план выходит уже не просто увеличение объемов торговли и инвестиций, а создание совместных производств, трансфер технологий, промышленная кооперация и выход в высокотехнологичные отрасли.

В настоящее время Казахстан и Корея уделяют приоритетное внимание продвижению конкретных проектов в промышленности, энергетике, сфере искусственного интеллекта, критически важных минералов, транспорта и логистики.

Поэтому я бы действительно назвал это новым этапом партнерства. Его главная особенность заключается в переходе от модели «торговли» к модели «совместного создания стоимости, производства и технологического партнерства».

– Президент особо отметил такие направления, как редкоземельные металлы, энергетика, логистика и искусственный интеллект. Почему именно эти сферы становятся ключевыми направлениями сотрудничества Казахстана и Кореи?

– Выбор этих направлений не случаен. Здесь имеет место естественное взаимодополнение экономических преимуществ двух стран.

Главные преимущества Казахстана – природные ресурсы, энергетический потенциал, географическое положение и транзитные возможности. Основные конкурентные преимущества Кореи – технологии, инженерные компетенции, производственный менеджмент и опыт выхода на глобальные рынки.

В сфере редких и критически важных минералов Казахстан может объединить свой ресурсный потенциал с корейскими технологиями. При этом речь должна идти не только о добыче полезных ископаемых, но и о создании полной цепочки – от геологоразведки, добычи и переработки до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. В стране уже поставлена стратегическая задача по углубленной переработке редких металлов и созданию предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию.

В энергетике двустороннее сотрудничество также не ограничивается традиционной энергетикой. Перспективными направлениями являются возобновляемая энергетика, зеленый водород, аммиак, энергоэффективность и технологии декарбонизации.

Что касается искусственного интеллекта, то это новая технология, которая меняет все сектора экономики. Поэтому сотрудничество Казахстана и Кореи в сфере ИИ может охватывать не только цифровую экономику, но и промышленность, медицину, логистику, государственное управление и систему образования.

Таким образом, общая особенность этих четырех направлений заключается в том, что именно они формируют экономическую стоимость будущего.

– Казахстан предлагает модель «ресурсы – технологии – промышленность». Насколько такой подход способен помочь стране перейти от роли поставщика сырья к производству готовой продукции?

– На мой взгляд, это одно из наиболее важных логических изменений в нынешней экономической политике Казахстана.

Предыдущую модель условно можно было описать как «ресурсы – экспорт». Сегодня наша цель – сформировать цепочку «ресурсы – технологии – переработка – производство – экспорт».

Здесь особенно важен опыт Кореи. Экономическая история этой страны показывает, как государство с ограниченными природными ресурсами смогло создать экономику с высокой добавленной стоимостью, опираясь на технологии, человеческий капитал и промышленную политику.

Задача Казахстана заключается в том, чтобы привлекать не только корейский капитал, но и технологические компетенции, инженерную культуру, производственные стандарты и управленческий опыт, которые приходят вместе с этим капиталом.

Поэтому при реализации модели «ресурсы – технологии – промышленность» для Казахстана может сформироваться новая экономическая архитектура. Например, речь должна идти не просто об экспорте критически важных минералов, а о производстве из них компонентов для аккумуляторов, материалов, необходимых для машиностроения, и другой высокотехнологичной продукции.

Однако здесь есть одно важное условие – локализация должна быть реальной. То есть недостаточно просто разместить производство в Казахстане. Важно, чтобы в нем были задействованы местные кадры и поставщики, присутствовал научно-исследовательский компонент и в дальнейшем существовал экспортный потенциал.

– Корея является технологически очень развитым государством. Какие условия Казахстану следует сделать приоритетными, чтобы вместе с корейскими инвестициями в страну приходили также технологии и производственный опыт?

– Здесь для Казахстана ключевым вопросом должно быть не только количество инвестиций, но и их качество.

На мой взгляд, приоритет следует отдавать нескольким условиям.

Первое – трансфер технологий. При создании совместного предприятия технологические компетенции должны постепенно формироваться и в Казахстане.

Второе – подготовка кадров. Важно расширять программы дуального образования и корпоративного обучения, предусматривающие подготовку инженеров, технологов и менеджеров совместно с корейскими компаниями.

Третье – локальное содержание. Казахстанский малый и средний бизнес должен подключаться к цепочкам поставок корейских производств.

Четвертое – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В Казахстане необходимо не только использовать готовые технологии, но и со временем формировать собственные инженерные и исследовательские компетенции.

Пятое – экспортная ориентация. Совместное предприятие в Казахстане должно работать не только на внутренний рынок, но и становиться производственной платформой для выхода на рынки Центральной Азии, Кавказа, Европы и других регионов.

То, что именно вопросы технологической и промышленной кооперации выходят на первый план в нынешнем диалоге Казахстана и Кореи, является важным сигналом.

– Какое экономическое и геополитическое значение для Казахстана может иметь активное участие Кореи в развитии Среднего коридора? Способно ли это усилить транзитную роль Казахстана между Европой и Азией?

– Безусловно, способно. Однако Средний коридор не следует рассматривать исключительно как железнодорожный или транзитный маршрут. Его стратегическое значение значительно шире.

Для Казахстана Средний коридор – это возможность превратить географическое преимущество страны в реальный экономический капитал.

Участие Кореи здесь важно по трем причинам.

Во-первых, Корея – технологическая и индустриальная держава мирового уровня. Ее опыт в сфере логистики, портовой инфраструктуры, цифрового управления и интеллектуальных транспортных систем может быть полезен Казахстану.

Во-вторых, для корейских производственных компаний Казахстан может стать не только выходом на рынок Центральной Азии, но и производственным и логистическим хабом для выхода на европейские и другие рынки.

В-третьих, развитие Среднего коридора повышает геоэкономическое значение Казахстана. В условиях перестройки глобальных цепочек поставок наличие альтернативных, надежных и эффективных транспортных маршрутов становится стратегическим фактором для государств.

Поэтому наша цель – превратить Казахстан не просто в «транзитную территорию», а в евразийский хаб, где пересекаются логистика, складирование, таможенное оформление, цифровые сервисы и производство.

В этом плане особенно интересен опыт Кореи, в частности Пусана как одного из мировых логистических центров. Между Казахстаном и Пусаном также обсуждаются вопросы технологического партнерства в сферах логистики, инноваций и искусственного интеллекта.

– Какие конкретные результаты от укрепления партнерства между Казахстаном и Кореей могут почувствовать простые граждане?

– Это самый важный вопрос. Ведь конечный результат любой внешнеэкономической политики должен отражаться на уровне жизни граждан.

Прежде всего речь идет о качественных рабочих местах. Если в Казахстане будут создаваться новые производства, основанные на корейских технологиях, то будет расти не только количество рабочих мест, но и их качество. Повысится спрос на инженерные, технические, цифровые и управленческие специальности.

Следующий результат – образование и развитие человеческого капитала. Благодаря сотрудничеству с Кореей могут расшириться возможности для стажировок казахстанских студентов и молодых специалистов, участия в совместных образовательных программах и освоения современных технологий.

Еще один результат – внедрение технологий в повседневную жизнь. Это может проявляться в медицине, транспорте, управлении водными ресурсами, цифровых государственных услугах, образовании и технологиях «умного города». Например, в Казахстане также обсуждаются проекты, направленные на трансфер корейских медицинских технологий и управленческих стандартов.

Кроме того, новые возможности могут появиться у малого и среднего бизнеса. Казахстанские компании смогут включаться в цепочки поставок корейских производств, а также получать возможности для экспорта своей продукции на рынок Кореи и в третьи страны.

Поэтому эффективность казахстанско-корейских отношений недостаточно измерять только объемом инвестиций или количеством подписанных соглашений. Главные критерии – повысило ли это партнерство технологический уровень экономики Казахстана, создало ли новые производства, способствовало ли повышению квалификации казахстанских специалистов и оказало ли реальное влияние на благосостояние граждан.

На мой взгляд, именно это должно стать главной философией следующего этапа казахстанско-корейского партнерства: для Кореи – Казахстан как надежный ресурсный и производственный партнер, а для Казахстана – Корея как источник возможностей для технологической модернизации и индустриального развития. Общей целью двух стран при этом должно стать формирование долгосрочного стратегического партнерства, основанного не на взаимозависимости, а на взаимодополняемости.