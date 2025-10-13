На Правительственном часе в Мажилисе, посвящённом вопросам общественной безопасности, депутат Снежанна Имашева заявила, что безопасность граждан не может обеспечиваться только силами полиции без создания соответствующей инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

По её словам, одним из ключевых критериев эффективности государственных мер должна быть не статистика, а ощущение защищённости самих граждан.

"Высокий уровень общественной безопасности - это не только количество патрулей или отчёты о раскрытых преступлениях. Это то, чувствует ли себя человек в безопасности, может ли он спокойно идти по улице вечером, понимая, что пространство вокруг него контролируемо и защищено", — подчеркнула депутат.

Имашева перечислила основные инфраструктурные проблемы, которые, по её словам, остаются нерешёнными годами:

— плохое освещение улиц, отсутствие камер видеонаблюдения в населённых пунктах, особенно в сельской местности;

— нехватка участковых и патрулей в отдалённых районах, что создаёт эффект "бесконтрольных территорий";

— медленное внедрение систем "умного города" и цифровых решений, включая аналитику и ИИ для предотвращения правонарушений;

— отставание регионов по строительству опорных полицейских пунктов, несмотря на поручение 2021 года.

"Мы говорим о профилактике, о сервисной модели, но как можно выстраивать доверие, если в сёлах нет ни освещения, ни камер, ни элементарной точки присутствия полиции? Люди живут в условиях, где правоохранительная система фактически отсутствует физически", — заявила она.

Отдельное внимание депутат уделила дорожной безопасности, отметив, что тысячи людей ежегодно получают травмы и гибнут не только из-за нарушений ПДД, но и по причине неудовлетворительного состояния дорог.

"Безопасность на дороге - это не только работа полиции и штрафы. Это прежде всего состояние дорожной инфраструктуры. Если дорожное полотно разрушено, разметка не видна, освещения нет - говорить о профилактике аварий бессмысленно. Это прямая ответственность местных исполнительных органов", — сказала Имашева.

Депутат подчеркнула, что без системной инфраструктурной модернизации невозможно требовать от полиции полной эффективности, так как она "физически не может обеспечивать порядок там, где отсутствуют базовые условия".