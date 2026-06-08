Техосмотр в Казахстане могут сделать прозрачнее: изучают опыт Испании
Казахстанские специалисты ознакомились с современными технологиями диагностики транспорта и цифрового контроля процедур техосмотра.
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В Казахстане продолжают работу по совершенствованию системы технического осмотра автомобилей. Для изучения современных технологий и международного опыта представители профильных ведомств посетили Испанию, где ознакомились с передовыми решениями в сфере диагностики транспортных средств, передает BAQ.kz.
Министерство транспорта Казахстана рассматривает возможность внедрения новых технологий, которые позволят повысить качество технического осмотра и сделать процедуру более прозрачной.
С этой целью представители Министерства транспорта, Министерства финансов и АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт" посетили Испанию, где изучили работу современных центров технического осмотра.
По итогам визита КаздорНИИ подписал меморандум о сотрудничестве с компанией RYME Worldwide, которая занимается разработкой и производством оборудования для станций техосмотра. Стороны намерены развивать совместные проекты, обмениваться опытом и внедрять современные международные практики.
Автоматическая передача данных и видеоконтроль
Казахстанская делегация также посетила технический центр компании DEKRA, где ознакомилась с современными методами диагностики автомобилей, автоматизированными системами контроля и цифровыми технологиями, используемыми при проведении техосмотра.
Полученный опыт может лечь в основу будущих изменений в отечественной системе техосмотра. В частности, рассматривается внедрение технологий автоматической передачи данных напрямую с диагностического оборудования без участия операторов.
Кроме того, прорабатывается возможность использования систем круглосуточного онлайн-видеомониторинга на пунктах технического осмотра.
Для чего нужны изменения
В Министерстве транспорта отмечают, что новые решения направлены на повышение качества проверки автомобилей, усиление контроля за проведением техосмотра и снижение рисков формального прохождения процедуры.
Ожидается, что внедрение цифровых инструментов позволит повысить объективность результатов диагностики и будет способствовать повышению безопасности на дорогах Казахстана.
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