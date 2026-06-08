Техосмотр в Казахстане могут сделать прозрачнее: изучают опыт Испании

В Казахстане продолжают работу по совершенствованию системы технического осмотра автомобилей. Для изучения современных технологий и международного опыта представители профильных ведомств посетили Испанию, где ознакомились с передовыми решениями в сфере диагностики транспортных средств, передает BAQ.kz.

Министерство транспорта Казахстана рассматривает возможность внедрения новых технологий, которые позволят повысить качество технического осмотра и сделать процедуру более прозрачной.

С этой целью представители Министерства транспорта, Министерства финансов и АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт" посетили Испанию, где изучили работу современных центров технического осмотра.

По итогам визита КаздорНИИ подписал меморандум о сотрудничестве с компанией RYME Worldwide, которая занимается разработкой и производством оборудования для станций техосмотра. Стороны намерены развивать совместные проекты, обмениваться опытом и внедрять современные международные практики.

Автоматическая передача данных и видеоконтроль

Казахстанская делегация также посетила технический центр компании DEKRA, где ознакомилась с современными методами диагностики автомобилей, автоматизированными системами контроля и цифровыми технологиями, используемыми при проведении техосмотра.

Полученный опыт может лечь в основу будущих изменений в отечественной системе техосмотра. В частности, рассматривается внедрение технологий автоматической передачи данных напрямую с диагностического оборудования без участия операторов.

Кроме того, прорабатывается возможность использования систем круглосуточного онлайн-видеомониторинга на пунктах технического осмотра.

Для чего нужны изменения

В Министерстве транспорта отмечают, что новые решения направлены на повышение качества проверки автомобилей, усиление контроля за проведением техосмотра и снижение рисков формального прохождения процедуры.

Ожидается, что внедрение цифровых инструментов позволит повысить объективность результатов диагностики и будет способствовать повышению безопасности на дорогах Казахстана.