Текстильная фабрика загорелась в Китае: есть погибшие

21 Сентября 2026, 11:40
АВТОР
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Istockphoto 21 Сентября 2026, 11:40
21 Сентября 2026, 11:40
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Фото: Istockphoto

Пожар с жертвами произошел на текстильной фабрике в Китае.

По данным соответствующих ведомств провинции Гуандун, возгорание произошло днем 20 сентября в районе Шуньдэ города Фошань.

В результате пожара погибли восемь человек, один получил травмы.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

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