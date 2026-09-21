Текстильная фабрика загорелась в Китае: есть погибшие
21 Сентября 2026, 11:40
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21 Сентября 2026, 11:4021 Сентября 2026, 11:40
147Фото: Istockphoto
Пожар с жертвами произошел на текстильной фабрике в Китае.
По данным соответствующих ведомств провинции Гуандун, возгорание произошло днем 20 сентября в районе Шуньдэ города Фошань.
В результате пожара погибли восемь человек, один получил травмы.
На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.
Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.
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