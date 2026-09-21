Текстильная фабрика загорелась в Китае: есть погибшие

Пожар с жертвами произошел на текстильной фабрике в Китае.

По данным соответствующих ведомств провинции Гуандун, возгорание произошло днем 20 сентября в районе Шуньдэ города Фошань.

В результате пожара погибли восемь человек, один получил травмы.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.