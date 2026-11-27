У берегов испанского острова Эль-Йерро обнаружили лодку с телами десяти погибших мигрантов. Судно находилось примерно в 62 километрах к югу от населенного пункта Ла-Рестинга.

По данным Морской спасательной службы, еще шесть человек с этой лодки вертолетом доставили в больницу.

Ранее к пристани Ла-Рестинга прибыла другая лодка, на борту которой находился 111 человек, включая четырех женщин и 12 несовершеннолетних. По информации службы, мигранты из Сенегала, Гамбии и Гвинеи-Конакри отправились в путь из Дакара.

Кроме того, на берег острова Гран-Канария высадили 49 человек, которые находились на надувной лодке. В четверг судно заметил торговый корабль к юго-западу от Канарских островов.