Тела 10 мигрантов обнаружили в лодке у Канарских островов
Еще шесть человек доставили в больницу вертолетом. Всего на двух лодках к островам прибыли 160 мигрантов.
27 Ноября 2026, 21:29
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27 Ноября 2026, 21:2927 Ноября 2026, 21:29
131Фото: Reuters
У берегов испанского острова Эль-Йерро обнаружили лодку с телами десяти погибших мигрантов. Судно находилось примерно в 62 километрах к югу от населенного пункта Ла-Рестинга.
По данным Морской спасательной службы, еще шесть человек с этой лодки вертолетом доставили в больницу.
Ранее к пристани Ла-Рестинга прибыла другая лодка, на борту которой находился 111 человек, включая четырех женщин и 12 несовершеннолетних. По информации службы, мигранты из Сенегала, Гамбии и Гвинеи-Конакри отправились в путь из Дакара.
Кроме того, на берег острова Гран-Канария высадили 49 человек, которые находились на надувной лодке. В четверг судно заметил торговый корабль к юго-западу от Канарских островов.
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