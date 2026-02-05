Тела четырёх человек найдены в частном доме Алматинской области
Сегодня, 14:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:52Сегодня, 14:52
134Фото: freepik.com
В селе Сарыбастау Райымбекского района Алматинской области в частном жилом доме обнаружены тела четырёх человек. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, тела нашли на территории крестьянского хозяйства.
Обстоятельства произошедшего пока уточняются. Для выяснения точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
На место происшествия выезжали сотрудники департамента полиции и местных исполнительных органов.
Правоохранительные органы продолжают работу по выяснению всех деталей инцидента.
Официальных сведений о возможных подозреваемых или других пострадавших не поступало.
Самое читаемое
- Экологический ад в Усть-Каменогорске: в мажилисе требуют действий от правительства
- Гигантская партия роз с опасным трипсом задержана в Караганде
- Как новые правила ЕНПФ изменят условия для ипотечных заемщиков — мнение экономистов
- Полиция предупреждает молодежь о рисках "курьерской работы"
- Бывшая жена Билла Гейтса прокомментировала его контакты с Эпштейном