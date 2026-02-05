В селе Сарыбастау Райымбекского района Алматинской области в частном жилом доме обнаружены тела четырёх человек. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, тела нашли на территории крестьянского хозяйства.

Обстоятельства произошедшего пока уточняются. Для выяснения точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

На место происшествия выезжали сотрудники департамента полиции и местных исполнительных органов.

Правоохранительные органы продолжают работу по выяснению всех деталей инцидента.

Официальных сведений о возможных подозреваемых или других пострадавших не поступало.