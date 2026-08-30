Тела погибших в ОАЭ сестер доставили в Казахстан
30 Августа 2026, 10:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
30 Августа 2026, 10:1430 Августа 2026, 10:14
188Фото: скриншот видео КТК
Тела Акжан и Жулдыз Бохановых, погибших в Объединенных Арабских Эмиратах, доставили в Казахстан. Перевозку 28 августа организовало Генеральное консульство Казахстана в Дубае. Правоохранительные органы ОАЭ продолжают расследование обстоятельств гибели девушек. Казахстанские дипломаты поддерживают связь с прокуратурой и другими компетентными органами эмиратской стороны.
Ранее сообщалось, что 20-летняя Акжан и 22-летняя Жулдыз работали в салоне красоты в Шардже. Их тела обнаружили в съемной квартире. Причина смерти и другие детали расследования пока официально не раскрываются. Казахстанские дипломаты оказывают необходимую помощь семье погибших.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 29 августа
- В Подмосковье задержали трех школьниц по подозрению в убийстве шестиклассника
- В Талгаре расследуют дело о предполагаемых противоправных действиях в отношении 8-летней девочки
- Объявление о кукле за 500 тысяч тенге заинтересовало полицию Алматы
- Трех казахстанских туристок разыскивают после стихийного бедствия в Непале