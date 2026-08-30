Тела погибших в ОАЭ сестер доставили в Казахстан

Тела Акжан и Жулдыз Бохановых, погибших в Объединенных Арабских Эмиратах, доставили в Казахстан. Перевозку 28 августа организовало Генеральное консульство Казахстана в Дубае. Правоохранительные органы ОАЭ продолжают расследование обстоятельств гибели девушек. Казахстанские дипломаты поддерживают связь с прокуратурой и другими компетентными органами эмиратской стороны.

Ранее сообщалось, что 20-летняя Акжан и 22-летняя Жулдыз работали в салоне красоты в Шардже. Их тела обнаружили в съемной квартире. Причина смерти и другие детали расследования пока официально не раскрываются. Казахстанские дипломаты оказывают необходимую помощь семье погибших.