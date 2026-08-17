Во время поисковой операции на пике Курумды в Кыргызстане спасатели обнаружили тела, предположительно, трех пропавших альпинистов. Об этом 16 августа сообщил руководитель поисковой операции Александр Смирнов.

Что произошло

По информации 24KG, тела заметили утром на кадрах с дрона в районе, где ранее сошла снежно-каменная масса. Рядом с этим местом до этого нашли личные вещи альпинистов.

Смирнов отметил, что с высокой вероятностью найденные тела принадлежат участникам пропавшей группы. Однако окончательно установить их личности можно будет только после спуска. Имена и другие подробности пока не раскрываются. Семьи альпинистов уже проинформированы.

Поисковики установили, что найденные на склоне вещи всех трех альпинистов были соединены одной веревкой. Это указывает на то, что они двигались вместе, в одной связке, и не разделялись.

На высоте около 5,4 тысячи метров спасатели заметили на гребне участок свежего отрыва. К этому месту сходятся предполагаемые линии падения, которые специалисты определили по местам обнаружения вещей.

Ниже от зоны отрыва виден след, ведущий к месту, где были обнаружены тела. Что именно произошло с альпинистами, пока неизвестно.

Что будет дальше

Из-за ухудшения погоды лагерь спасателей сворачивают. Теперь специалистам предстоит изучить все записи с дронов и подготовить операцию по спуску тел.

Район остается опасным из-за возможных сходов камней и снега. Перед началом работ спасатели дополнительно оценят риски.

Напомним, граждане Беларуси Максим Полянский и Николай Свиридов, а также гражданин Литвы Сергей Рубцов 2 августа совершили восхождение на пик Курумды. 4 августа они должны были начать спуск в сторону базового лагеря, однако на связь не вышли.

После этого МЧС Кыргызстана и волонтеры начали поиски. Работы осложнялись плохой погодой, сильным снегопадом и низкой видимостью.

Пик Курумды находится восточнее пика Ленина, в Чон-Алайском хребте, на границе Кыргызстана, Таджикистана и Китая. Восхождение на него относится к высшей категории сложности.

Александр Смирнов сообщил о прекращении сбора средств на поисковую операцию. Он предупредил, что объявления о сборе денег от имени поискового штаба являются мошенническими.