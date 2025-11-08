Телефон в печенье: в Мангистау пытались передать гаджет в СИЗО
Проверка передачи обернулась неожиданной находкой.
Сотрудники следственного изолятора №77 департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области предотвратили попытку незаконной передачи мобильного телефона заключённому, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Во время проверки продуктовой передачи сотрудники нашли спрятанный телефон внутри упаковки с печеньем. Как выяснилось, посылку принес родственник одного из подследственных, который пытался тайно доставить запрещённый предмет на территорию учреждения.
По данному факту материалы переданы в суд по статье 481 Кодекса об административных правонарушениях РК - "Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещённых веществ, изделий и предметов".
