Сотрудники следственного изолятора №77 департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области предотвратили попытку незаконной передачи мобильного телефона заключённому, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Во время проверки продуктовой передачи сотрудники нашли спрятанный телефон внутри упаковки с печеньем. Как выяснилось, посылку принес родственник одного из подследственных, который пытался тайно доставить запрещённый предмет на территорию учреждения.

По данному факту материалы переданы в суд по статье 481 Кодекса об административных правонарушениях РК - "Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещённых веществ, изделий и предметов".