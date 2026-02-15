Житель Акмолинской области стал жертвой телефонных мошенников и лишился 3,8 миллиона тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Департамент полиции Акмолинской области.

Инцидент произошел в Кокшетау, где пострадавшим оказался пенсионер. По данным полиции, 11 февраля ему позвонили через мессенджер WhatsApp неизвестные, представившиеся сотрудниками налоговой службы. Под предлогом закрытия якобы зарегистрированного на его имя индивидуального предпринимательства они попросили продиктовать код из СМС-сообщения.

Получив доступ к персональным данным мужчины, злоумышленники продолжили оказывать на него давление. Вскоре последовал еще один звонок — на этот раз аферисты представились сотрудниками Агентства финансового мониторинга Республики Казахстан и полиции. Под предлогом «защиты сбережений» и проведения проверки они убедили пенсионера перевести деньги на так называемые безопасные счета.

Поверив мошенникам, мужчина перечислил 3,8 миллиона тенге. Осознав обман, он обратился в полицию. По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

В полиции напомнили, что государственные органы не связываются с гражданами через мессенджеры и никогда не требуют сообщать коды из СМС или переводить деньги на сторонние счета. Правоохранители призывают граждан быть бдительными и проводить разъяснительные беседы с пожилыми родственниками, которые чаще всего становятся жертвами подобных схем.