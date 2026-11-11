Телефоны и куртку отобрали у несовершеннолетних: в Актобе задержали подозреваемых

В Актобе полицейские задержали двух несовершеннолетних, подозреваемых в открытом хищении имущества у сверстников, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По предварительным данным, инцидент произошёл в ночь на 1 ноября в одном из городских парков. Двое подростков, угрожая применением физической силы, отобрали у двух несовершеннолетних мобильные телефоны и куртку.

Сотрудникам криминальной полиции удалось оперативно установить личности подозреваемых и задержать их по горячим следам. Ими оказались двое 16-летних жителей Актобе, обучающихся в местных колледжах.

По информации полиции, подростки признали свою вину. Похищенное имущество изъято.

В настоящее время по факту грабежа проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

В полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.