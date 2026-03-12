  • Главная
  • Новости
  • Telegram дал сбой: пользователи нескольких стран пожаловались на проблемы в работе

Telegram дал сбой: пользователи нескольких стран пожаловались на проблемы в работе

Пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой медиафайлов.

Сегодня 2026, 16:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Freepik.com Сегодня 2026, 16:07
Сегодня 2026, 16:07
136
Фото: Freepik.com

Пользователи в ряде стран сообщили о масштабных перебоях в работе мессенджера Telegram, передает BAQ.KZ.

По информации пользователей, часть из них столкнулась с проблемами при отправке и получении сообщений. Другие жалуются на сбои при загрузке медиафайлов, включая фотографии и видео. Сообщения о неполадках поступают из России, Европы и США.

Официальные причины сбоя на данный момент не уточняются. Пользователи продолжают сообщать о перебоях в работе сервиса в различных странах.

Самое читаемое

Наверх