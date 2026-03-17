В Казахстане вынесли приговор участникам организованной преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков через интернет. Схема работала по всей стране, а её организаторы получили до 17 лет лишения свободы, передает BAQ.kz.

Деятельность сети пресекли прокуратура Актюбинской области совместно с полицией и департаментом экономических расследований. Как установило следствие, продажа наркотиков велась через мессенджер Telegram по принципу «бесконтактного сбыта»: заказы принимались онлайн, а деньги переводились через банковские карты так называемых «дропперов», что позволяло долгое время скрывать преступную деятельность.

В ходе оперативных мероприятий участников группы задержали сразу в нескольких регионах — в Карагандинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской областях, а также в Астане. Всего в состав преступной сети входили шесть человек.

«Преступная схема была выстроена на системной основе с использованием интернет-площадок и обеспечивала сбыт психотропных веществ по всей стране», - сообщили в прокуратуре.

При обысках из незаконного оборота изъяли более 10 килограммов психотропных веществ. Следствие установило, что сбыт осуществлялся через интернет-магазин «Qymyz shop», который действовал на протяжении длительного времени.

Расследование завершили ещё в сентябре прошлого года, после чего дело направили в суд.

16 марта 2026 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области признал всех фигурантов виновными.

«По результатам рассмотрения уголовного дела участники организованной преступной группы приговорены к лишению свободы на сроки от 15 до 17 лет», - отметили в надзорном органе.

Параллельно в регионе продолжается системная работа по борьбе с наркопреступностью. С начала года с участием волонтёров и студентов выявлено и уничтожено более 20 граффити с рекламой наркомагазинов, по этим фактам начаты досудебные расследования.

Кроме того, проведено свыше 500 профилактических мероприятий, включая лекции и встречи в учебных заведениях, которые охватили более 13 тысяч человек. Для старшеклассников организованы показы фильмов «Закладка», «Закладчики. Расплата» и «Иллюзия свободы», которые посмотрели около 16 тысяч школьников.

В рамках расследований также были приняты меры по финансовому и цифровому блокированию преступной деятельности.

«Заблокировано более 2 тысяч банковских счетов и 34 тысячи зарубежных карт на сумму свыше 65 млн тенге, а через систему “Кибернадзор” ограничен доступ к 260 Telegram-каналам и интернет-ресурсам», - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению подобных преступлений будет продолжена.