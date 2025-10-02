На Digital Bridge 2025 Павел Дуров сделал громкое заявление: Telegram открывает лабораторию искусственного интеллекта в Международном центре Alem.AI в Астане, передает BAQ.kz Первый проект будет реализован совместно с казахстанским суперкомпьютерным кластером.

Дуров подчеркнул, что компания готова использовать мощности Казахстана для реализации принципиально новой технологии.

"Сегодня я рад объявить об открытии лаборатории именно здесь, в Астане, в Alem.AI. Первый проект станет коллаборацией между Telegram и суперкомпьютерным кластером Казахстана. Последние несколько месяцев мы работали над технологией на пересечении блокчейна и искусственного интеллекта. Она позволит более миллиарду человек использовать ИИ-функции, которые будут генерироваться децентрализованной компьютерной системой", — сообщил Дуров.

Он отметил, что запуск этой инициативы станет важным шагом в глобальном развитии Telegram.

"В Telegram уже есть более миллиарда пользователей, и мини-приложения внутри платформы станут первыми, кто получит доступ к этой технологии. Казахстанский суперкомпьютер станет её первым источником вычислительных мощностей", — сказал он.

Основатель Telegram также обозначил три ключевых принципа нового проекта - транспарентность, энергоэффективность и приватность. Кроме того, он напомнил, что компания уже усилила техническую инфраструктуру в стране.

"В прошлом году мы увеличили возможности соединения между дата-центрами Telegram и телеком-системами в Казахстане. Это позволило ускорить скорость и увеличить покрытие для 12 миллионов пользователей в стране. И это был только первый шаг", — подчеркнул Дуров.

Он заверил, что совместно с Казахстаном Telegram продолжит развивать новые технологии, делая их доступными и безопасными для миллиардов пользователей по всему миру.