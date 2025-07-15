Телерадиовещание в Казахстане временно приостановят
Профилактика на сетях.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
АО "Казтелерадио" уведомило о проведении планово-профилактических работ на всех технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передаёт BAQ.KZ.
В этой связи 16 июля 2025 года с 03:00 до 17:00 будет временно приостановлено телерадиовещание по всей стране.
"Работы проводятся ежеквартально с целью обеспечения бесперебойного и качественного вещания", — пояснили в компании.
АО "Казтелерадио" приносит извинения за временные неудобства и просит граждан учитывать информацию при планировании просмотра теле- и радиоканалов.
Для справок:
- call-центр: 193
- номер в Алматы: +7 (727) 2 581 500
- единый бесплатный: 8 8000 800 193
Ранее сообщалось, что с 15 по 18 июля жители Казахстана временно останутся без теле- и радиовещания - на главной телебашне Алматы "Кок-Тобе" будут проводиться внеплановые технические работы.
Самое читаемое
- Кыргызстанец непристойно оскорбил казашек — мужчину задержали
- "Внутри спали дети": астанчанка заявила, что ее дом пытались снести вместе с малышами
- Я поставил подпись по просьбе Перизат — свидетель рассказал о создании фонда
- Бывший "госслужащий года" Олеся Кексель подозревается в пытках
- Уличная война в Испании: в Торре-Пачеко вспыхнули столкновения мигрантов и местных