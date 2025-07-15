АО "Казтелерадио" уведомило о проведении планово-профилактических работ на всех технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передаёт BAQ.KZ.

В этой связи 16 июля 2025 года с 03:00 до 17:00 будет временно приостановлено телерадиовещание по всей стране.

"Работы проводятся ежеквартально с целью обеспечения бесперебойного и качественного вещания", — пояснили в компании.

АО "Казтелерадио" приносит извинения за временные неудобства и просит граждан учитывать информацию при планировании просмотра теле- и радиоканалов.

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Ранее сообщалось, что с 15 по 18 июля жители Казахстана временно останутся без теле- и радиовещания - на главной телебашне Алматы "Кок-Тобе" будут проводиться внеплановые технические работы.