  • 15 Июля, 14:08
  • BAIGENEWS

Телерадиовещание в Казахстане временно приостановят

Профилактика на сетях.

Сегодня, 12:53
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 12:53
Сегодня, 12:53
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Фото: Unsplash

АО "Казтелерадио" уведомило о проведении планово-профилактических работ на всех технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передаёт BAQ.KZ.

В этой связи 16 июля 2025 года с 03:00 до 17:00 будет временно приостановлено телерадиовещание по всей стране.

"Работы проводятся ежеквартально с целью обеспечения бесперебойного и качественного вещания", — пояснили в компании.

АО "Казтелерадио" приносит извинения за временные неудобства и просит граждан учитывать информацию при планировании просмотра теле- и радиоканалов.

Для справок:

  • call-центр: 193
  • номер в Алматы: +7 (727) 2 581 500
  • единый бесплатный: 8 8000 800 193

Ранее сообщалось, что с 15 по 18 июля жители Казахстана временно останутся без теле- и радиовещания - на главной телебашне Алматы "Кок-Тобе" будут проводиться внеплановые технические работы.

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