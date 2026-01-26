Телевидение и связь могут временно не работать в Казахстане 28 января
Сегодня, 15:39
153Фото: freepik.com
АО "Казтелерадио" уведомляет о проведении плановых профилактических работ на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также на сетях передачи данных, передает BAQ.KZ.
Работы пройдут 28 января 2026 года с 03:00 до 17:00 (время Астаны). В этот период возможны временные перерывы в предоставлении услуг спутникового телевидения "OTAU TV", эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также в передаче данных и телефонии.
АО "Казтелерадио" приносит извинения за возможные временные неудобства.
