Тело девушки с ножевыми ранениями нашли возле дома в области Абай
По подозрению в убийстве задержан 20-летний житель Бородулихинского района.
14 Июля 2026, 11:14
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14 Июля 2026, 11:1414 Июля 2026, 11:14
110Фото: Freepik.com
Тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили в селе Бородулиха области Абай, передает BAQ.KZ.
По данным местной полиции, 13 июля около 06:00 местный житель нашел погибшую возле своего дома.
"По факту убийства возбуждено уголовное дело. По горячим следам сотрудники полиции установили и задержали 20-летнего жителя района. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", – сообщили в ДП реигона.
По предварительной версии следствия, молодой человек и погибшая были знакомы. Между ними произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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