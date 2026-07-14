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Тело девушки с ножевыми ранениями нашли возле дома в области Абай

По подозрению в убийстве задержан 20-летний житель Бородулихинского района.

14 Июля 2026, 11:14
АВТОР
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Freepik.com 14 Июля 2026, 11:14
14 Июля 2026, 11:14
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Фото: Freepik.com

Тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили в селе Бородулиха области Абай, передает BAQ.KZ.

По данным местной полиции, 13 июля около 06:00 местный житель нашел погибшую возле своего дома.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. По горячим следам сотрудники полиции установили и задержали 20-летнего жителя района. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", – сообщили в ДП реигона.

По предварительной версии следствия, молодой человек и погибшая были знакомы. Между ними произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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