Подготовка к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа стала настоящим испытанием для спецслужб обеих стран. По данным Bloomberg, Секретная служба США работает в авральном режиме, сталкиваясь с логистическими вызовами, беспрецедентной симметрией требований и строгим международным протоколом, передает BAQ.kz.

Нехватка отелей и автомобилей

Выбор Аляски в качестве площадки для переговоров усложнил задачу организаторам: в Анкоридже — ограниченное число гостиничных номеров, малый рынок аренды машин и географическая отдалённость. Из-за этого десятки внедорожников кортежей и оборудование для охраны доставлялись по воздуху — грузовыми самолётами из 48 штатов. Некоторые автомобили перегоняли по земле из ближайших баз.

Парковки под арендные машины отданы под колонны, отели заняты агентами, а городские улицы патрулируют сотрудники в костюмах. В то же время агенты в штатском заняли позиции в кофеенях, торговых центрах и на автостоянках — наблюдение ведётся непрерывно.

Полная симметрия, ни шагу без зеркального действия

Как подчёркивают источники, при организации встречи действует строгий принцип взаимности. Если у входа в зал находятся 10 американских агентов, напротив обязательно стоят 10 российских. Ни одна сторона не использует автомобили или помещения другой. Российские спецслужбы полностью контролируют перемещения Путина, а Секретная служба США — Трампа.

Каждая делегация привозит своих телохранителей и переводчиков. Даже комнаты ожидания и расположение кресел внутри зала обсуждены заранее и строго выверены. Всё под контролем, отмечают источники: "тело к телу, пистолет к пистолету".

Протокол до мелочей

Передвижение кортежей лидеров просчитано до деталей. Учитывается каждая полоса поворота, точка остановки и временные окна. Кортежи будут двигаться на безопасном расстоянии друг от друга, но под надёжной защитой. Особое внимание уделяется моменту прибытия: оба лидера должны въехать на площадку практически синхронно, чтобы соблюсти политический паритет и исключить доминирование одной из сторон.

Многозадачность и перегрузка

Встреча на Аляске проходит на фоне высокой загруженности американских спецслужб. Одновременно Секретная служба обеспечивает безопасность вице-президента Вэнса в Великобритании, готовит операцию охраны на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а также круглосуточно защищает бывших президентов — Барака Обаму, Джо Байдена, Джорджа Буша-младшего — и экс-вице-президента Камалу Харрис.

Несмотря на напряжённый график, в Анкоридже уже развернута полноценная охранная сеть. Сотни агентов дежурят на улицах, патрулируют перекрёстки, следят за ситуацией из скрытых точек и обеспечивают постоянный контроль за всем, что связано с безопасностью.