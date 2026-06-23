Тело мужчины обнаружили на автобусной остановке в Усть-Каменогорске
Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Сегодня 2026, 13:39
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Сегодня 2026, 13:39Сегодня 2026, 13:39
154Фото: Istockphoto
В Усть-Каменогорске на остановке общественного транспорта обнаружили тело 66-летнего мужчины.
Как сообщили в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, инцидент произошел 22 июня.
По данным ведомства, в 06:45 на канал "102" поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи о том, что на остановке, расположенной на пересечении улиц Абая и Шакарима, находится мужчина без признаков жизни.
Установлено, что погибшим является 66-летний житель города. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Смерть наступила до прибытия медиков.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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