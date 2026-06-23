В Усть-Каменогорске на остановке общественного транспорта обнаружили тело 66-летнего мужчины.

Как сообщили в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, инцидент произошел 22 июня.

По данным ведомства, в 06:45 на канал "102" поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи о том, что на остановке, расположенной на пересечении улиц Абая и Шакарима, находится мужчина без признаков жизни.

Установлено, что погибшим является 66-летний житель города. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Смерть наступила до прибытия медиков.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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