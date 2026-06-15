Смерть женщины в Щучинске: возбуждено уголовное дело

В Щучинске расследуют обстоятельства гибели 30-летней женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания, передает BAQ.KZ.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах распространилась информация о гибели 30-летней Асем Шабельской. Родные погибшей утверждают, что женщина могла стать жертвой жестокого избиения со стороны бывшего молодого человека Алмаза Мадиева. По их словам, мужчина сообщил медикам, что Асем якобы получила травмы, ударившись о батарею.

Семья погибшей заявляет, что не согласна с квалификацией дела и требует переквалифицировать его на умышленное убийство. Также родственники отмечают, что у женщины остались двое малолетних детей, которые ранее уже потеряли отца.

Что сказали в полиции

Как сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, предварительно установлено, что трагедия произошла в ходе конфликта.

"Предварительно установлено, что в ходе конфликта мужчина нанес телесные повреждения, от которых женщина впоследствии скончалась. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по установлению обстоятельств инцидента", – сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что в настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По делу проводится комплекс необходимых процессуальных мероприятий.

У погибшей остались двое малолетних детей. Расследование находится на контроле правоохранительных органов.