В Акмолинской области полицейские задержали водителя, который совершил смертельный наезд на мужчину и скрылся с места происшествия, передает BAQ.KZ.

О трагедии стало известно в ночь на 11 декабря: около 00:58 в полицию поступило сообщение о найденном на трассе теле мужчины. Инцидент произошёл на выезде в сторону Астаны, на автодороге Кокшетау – Рузаевка.

Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что мужчина погиб в результате наезда автомобиля, водитель которого покинул место ДТП. Для розыска транспортного средства был объявлен план "Перехват". Полицейские оперативно начали прочёсывать близлежащие районы и проверять дворы жилых домов.

В ходе поисков патрульная полиция Кокшетау обнаружила во дворе одного из домов автомобиль марки "Газель". На транспортном средстве были заметны механические повреждения, характерные для дорожно-транспортного происшествия. Водитель автомобиля был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

По факту смертельного наезда начато досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют степень вины задержанного.

Правоохранительные органы в очередной раз напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения скоростного режима и повышенной внимательности в тёмное время суток. Также подчёркивается недопустимость скрытия с места ДТП. Пешеходам рекомендовано использовать светоотражающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах, чтобы снизить риск трагедий на дорогах.