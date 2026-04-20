Тело мужчины обнаружили в арыке в Алматы: полиция начала расследование
Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.
В Алматы произошёл несчастный случай - в арыке обнаружено тело мужчины. Трагедия вскрылась во время работ коммунальных служб, сообщает BAQ.KZ.
По предварительным данным, коммунальщики прибыли на место для устранения засора, однако вместо мусора обнаружили тело человека.
В Департамент полиции города Алматы сообщили, что по данному факту начато расследование.
«По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района города Алматы возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал в арык. В результате полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия», - сообщили в полиции.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
