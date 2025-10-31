В одном из колледжей Кокшетау было обнаружено тело несовершеннолетнего, передает BAQ.KZ со ссылкой на полицию региона.

По данным правоохранительных органов, погибший 2009 года рождения. По факту смерти возбуждено уголовное дело, однако, по предварительной информации, происшествие не носит криминального характера.

В настоящий момент специалисты проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление точных причин и обстоятельств произошедшего. Полиция подчеркивает, что иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Следственные действия продолжаются под контролем руководства правоохранительных органов, чтобы обеспечить полное и объективное расследование инцидента.