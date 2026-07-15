Тело новорожденного нашли в канализации столичного дома

В одном из жилых домов столицы в канализационном сливе обнаружили тело недоношенного младенца.

По предварительной информации, страшная находка была сделана в общей канализационной системе жилого дома, которой также пользовалась расположенная рядом гостиница. Обстоятельства того, как ребенок оказался там, сейчас выясняют следователи.

В социальных сетях появились различные предположения о возможном месте рождения ребенка, однако официального подтверждения этим версиям пока нет.

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что по факту обнаружения плода в канализационном сливе начато досудебное расследование. Расследование проводит Управление полиции района "Алматы".

"Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, назначены необходимые судебные экспертизы. Установлено лицо, причастное к совершению уголовного правонарушения", – сообщили в полиции.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе был ли ребенок рожден живым, причины смерти и другие детали случившегося.

Окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертиз и следственных мероприятий.

Ранее младенца в пакете обнаружили в Актобе.