Младенца в пакете обнаружили в Актобе

В городе Актобе нашли пакет, в котором находился новорождённый ребёнок.

Как сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области, ребёнок был своевременно доставлен сотрудниками полиции в медицинское учреждение.

"На данный момент новорожденный находится в медицинском учреждении", – ответили в ведомстве на запрос редакции.

Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить и найти мать ребёнка.

Ранее сообщалось, что 19-летняя жительница столицы через посредников передала своего новорождённого ребёнка супружеской паре за деньги. Для этого был использован фиктивный договор о суррогатном материнстве, который заключили уже на восьмом месяце беременности.

Суд признал девушку и посредников виновными по статье 135 Уголовного кодекса РК – Торговля несовершеннолетними. Им назначено наказание – 8 лет лишения свободы условно с пробационным контролем.

Ребёнка передали в специализированное детское учреждение для защиты его прав. Кроме того, суд лишил мать родительских прав по иску детского дома акимата Астаны.