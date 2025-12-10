Тело новорождённого нашли в Кентау: начато уголовное расследование
Сегодня, 09:31
114Фото: ДП области
В городе Кентау возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорождённого ребёнка, передаёт BAQ.KZ.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности матери ребёнка.
Правоохранительные органы осуществляют подворный обход, изучают записи камер видеонаблюдения, опрашивают жителей близлежащих домов и возможных очевидцев, а также проверяют медицинские учреждения.
Следственные действия продолжаются. По их результатам будет принято процессуальное решение.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан.
