В городе Кентау возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорождённого ребёнка, передаёт BAQ.KZ.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности матери ребёнка.

Правоохранительные органы осуществляют подворный обход, изучают записи камер видеонаблюдения, опрашивают жителей близлежащих домов и возможных очевидцев, а также проверяют медицинские учреждения.

Следственные действия продолжаются. По их результатам будет принято процессуальное решение.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан.