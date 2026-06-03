Тело подростка обнаружили на детской площадке в Мангистауской области
Обстоятельства и причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.
Сегодня 2026, 03:23
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Сегодня 2026, 03:23Сегодня 2026, 03:23
175Фото: Pixabay.com
В Мунайлинском районе Мангистауской области на территории детской площадки обнаружили тело 12-летнего подростка. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на очевидцев.
По словам жителей района, первым подростка заметил другой ребенок. Увидев лежащего без признаков жизни мальчика, он сообщил о произошедшем своим родителям. После этого на место были вызваны сотрудники скорой помощи и полиции.
Инцидент произошел 1 июня. Прибывшие медики подтвердили факт смерти несовершеннолетнего. По информации источников, погибшему было 12 лет.
Обстоятельства и причины произошедшего в настоящее время устанавливаются. В правоохранительных органах официальных комментариев по данному факту пока не предоставили.
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