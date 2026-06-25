Тело погибшего в США казахстанца Асета Куралбая доставили на родину
Тело казахстанца было обнаружено 15 июня.
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Тело гражданина Казахстана Асета Куралбая, погибшего в Соединенных Штатах, доставлено на родину. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Ерлан Жетыбаев.
По его словам, 25 июня тело погибшего было репатриировано в Казахстан при содействии казахстанских дипломатов.
«25 июня 2026 года тело гражданина доставили в Казахстан. Наше генеральное консульство в Нью-Йорке оказало всю необходимую правовую поддержку, а также содействие в репатриации тела погибшего», — сообщил Ерлан Жетыбаев.
Напомним, 24-летний Асет Куралбай перестал выходить на связь 2 июня. С 7 июня его мобильный телефон был недоступен. При этом документы и банковские карты молодого человека оставались дома.
Тело казахстанца было обнаружено 15 июня. Спустя два дня, 17 июня, его сестра прибыла в Чикаго для решения вопросов, связанных с транспортировкой тела на родину.
Обстоятельства гибели молодого человека ранее не раскрывались. Казахстанские дипломаты оказывали семье необходимую консульскую поддержку на протяжении всего процесса репатриации.
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