В Атырауской области завершены поиски пропавшего жителя села Кокарна 1966 года рождения. Мужчина вышел из дома 9 января и не вернулся, передает BAQ.KZ.

Как сообщает AtyrauTODAY, поисково-спасательные работы проводились силами ДЧС, полиции, военнослужащих воинской части №5546 и волонтёров. Всего в операции были задействованы более 25 человек, 9 единиц техники, плавсредство, две кинологические группы, а также подводный дрон и беспилотник.

По данным спасателей, поиски осложнялись сильным течением, плохой видимостью и сложной гидрологической обстановкой на реке.

Тело мужчины было обнаружено 28 января в реке Жайык на глубине около двух метров, примерно в 100 метрах от места, где ранее нашли его личные вещи.

Тело передано сотрудникам полиции для установления причин и обстоятельств смерти.