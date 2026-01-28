Тело пропавшего мужчины нашли в реке Жайык спустя 19 дней
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырауской области завершены поиски пропавшего жителя села Кокарна 1966 года рождения. Мужчина вышел из дома 9 января и не вернулся, передает BAQ.KZ.
Как сообщает AtyrauTODAY, поисково-спасательные работы проводились силами ДЧС, полиции, военнослужащих воинской части №5546 и волонтёров. Всего в операции были задействованы более 25 человек, 9 единиц техники, плавсредство, две кинологические группы, а также подводный дрон и беспилотник.
По данным спасателей, поиски осложнялись сильным течением, плохой видимостью и сложной гидрологической обстановкой на реке.
Тело мужчины было обнаружено 28 января в реке Жайык на глубине около двух метров, примерно в 100 метрах от места, где ранее нашли его личные вещи.
Тело передано сотрудникам полиции для установления причин и обстоятельств смерти.
Самое читаемое
- Какая категория казахстанцев получит повышенные выплаты на 10% с января 2026 года
- Экономист предупредил: рост пенсий в Казахстане несёт скрытые риски для бюджета
- В Павлодарской области уволили экибастузского чиновника за пьяную езду
- В Минспорта прокомментировали инцидент с Сериком Сапиевым и его замом
- После гибели сразу нескольких солдат в Казахстане уволены командиры — Минобороны