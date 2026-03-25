Тело рабочего обнаружили в руднике в Акмолинской области
Уголовное дело возбудили по факту суицида.
Сегодня 2026, 04:13
163Фото: Pixabay.com
В Аксу на участке родника АО "АК Алтыналмас" обнаружили тело работника, передает BAQ.KZ со ссылкой на МИА "Казинформ".
"По факту несчастного случая департаментом комитета государственной инспекции труда по Акмолинской области будет назначено и проведено специальное расследование", – рассказали в инспекции труда области.
В пресс-службе департамента полиции региона заявили, что уголовное дело возбудили по факту суицида. Причины и обстоятельства смерти рабочего выясняют.
Самое читаемое
- Казахстан отказался от строительства ГПЗ на Карачаганаке с участием Shell и Eni
- Казахстанские гимнастки завоевали четыре медали на турнире в Афинах
- Смертельное ДТП в Алматы: за рулём Zeekr находился бизнесмен
- Дешёвый бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
- Три человека погибли в ДТП на аль-Фараби: общество требует жёстких мер