В горах Туркестанской области завершилась масштабная поисково-спасательная операция, которая длилась несколько дней и проходила в крайне сложных условиях. Спасти удалось только одного из двух пропавших туристов — второй, гражданин Узбекистана, трагически погиб, сорвавшись в ущелье.

1 сентября на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило тревожное сообщение: родственники не могли связаться с двумя молодыми людьми 1996 и 1997 годов рождения, которые ещё 31 августа выехали из Шымкента в горы и не вернулись, передает BAQ.KZ.

Уже в тот же день были начаты поисковые работы.

Район поисков — высокогорье национального парка "Сайрам-Угам", неподалёку от пика Сайрамсу, на высоте более 2200 метров, в 8 километрах от села Қасқасу. Местность — труднодоступная, скальная, с резкими перепадами высот, что сразу же осложнило ход операции.

В ходе прочёсывания местности спасатели МЧС вышли на голосовой контакт с одним из туристов в районе перевала, известного среди альпинистов как "Игры доброй воли". Молодой человек сообщил, что его напарник — гражданин Узбекистана 1996 года рождения — сорвался с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Вертолёт "Казавиаспас" не смог приблизиться к точке происшествия из-за скального рельефа, и спасательная группа продолжила путь пешком. По инициативе спасателей, из Шымкента к месту поисков были оперативно направлены пять профессиональных альпинистов Федерации альпинизма Казахстана. Именно они, совместно с сотрудниками МЧС, смогли добраться до пострадавших, используя альпинистское снаряжение.

Выжившего туриста и тело погибшего эвакуировали вниз. Пострадавшего спустили с гор на лошади — у подножия его уже ждали родственники. Тело погибшего туриста также было транспортировано и передано сотрудникам полиции.

В масштабной операции были задействованы 18 человек личного состава, 5 единиц техники, альпинисты, сотрудники лесного хозяйства, полиция, а также беспилотники и авиация МЧС.