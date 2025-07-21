Сотрудники департамента криминальной полиции МВД раскрыли убийство, совершенное еще в 2022 году в Карасайском районе Алматинской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Подробности расследования проливают свет на тщательно скрытое преступление, мотивом которого стало корыстное желание завладеть крупной суммой денег.

По данным следствия, злоумышленник похитил у жертвы свыше 1,5 миллиона тенге, а затем, чтобы скрыть следы преступления, вывез тело с места происшествия. Только спустя два года благодаря упорной оперативной работе полиции удалось задержать подозреваемого. Во время следственных действий он дал признательные показания.

Следственная группа провела проверку показаний: в Алматы, в районе водопроводного узла, начались раскопки. На месте были обнаружены фрагменты человеческих костей. Судебно-генетическая экспертиза подтвердила, что останки принадлежат жертве.

Расследование продолжается по статье "Убийство". Следственные органы заверяют, что досудебное расследование будет завершено в полном объеме, после чего дело передадут в суд.