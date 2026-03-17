Тело в сумке нашли на мусорке в Актобе: задержан подозреваемый
Мужчину убили во время конфликта, после чего его тело выбросили в мусорный контейнер.
В Актобе задержан подозреваемый в убийстве 55-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в сумке на мусорной площадке в центре города, передает BAQ.kz.
12 марта в Актобе на мусорной площадке возле школы №38 было обнаружено тело мужчины, упакованное в сумку.
По словам очевидцев, сумка с телом несколько дней находилась рядом с контейнерами.
В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан.
«По данному факту сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате был установлен и задержан гражданин, подозреваемый в убийстве», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, между подозреваемым и погибшим произошел конфликт во время совместного распития алкоголя.
«В ходе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему несколько ножевых ранений. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для полного и объективного установления всех обстоятельств произошедшего», - отметили в полиции.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
