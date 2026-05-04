Казахстанского голкипера Темирлана Анарбекова хотят видеть в европейском топ-клубе. Коллеги из разных стран оценили его потенциал на самом высшем уровне, передает BAQ.kz со ссылкой на ASnews.

Албанский футболист из Косово Ильяс Зульфиу оценил профессионализм казахстанского голкипера.

"У него отличные качества. Искренне надеюсь увидеть его как можно выше, на самом топ-уровне. Темирлан - очень трудолюбивый парень, у которого высокий потенциал. Он уже проявил себя в матчах Лиги чемпионов, поэтому желаю ему только удачи", - отметил футболист.

Бывший полузащитник столичного "Жениса" Василиос Карагунис в интервью также выразил уверенность в том, что Темирлану Анарбекову пора пробовать силы в топ-чемпионатах.

"Верю, что он сможет добиться больших успехов, он этого заслуживает! Надеюсь, он уедет как можно скорее, чтобы начать получать опыт на самом высоком уровне. Темирлан сначала доказал свою состоятельность в "Женисе", а затем подтвердил класс в "Кайрате" в матчах Лиги чемпионов", – заявил греческий футболист.

Португальский игрок "Жениса" Жуан Оливейра также оценил шансы Анарбекова закрепиться в чемпионате Португалии после слухов об интересе лиссабонских клубов.

"Сразу заметил качества, которые меня впечатлили. ... Потянет ли он уровень "Бенфики" или "Спортинга"? Это очень большой прыжок, уровень там действительно высокий. Но я верю, что он справится и сможет соответствовать этим требованиям", – заявил полузащитник.

В настоящее время Анарбеков выступает за Кайрат.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к вратарю со стороны португальских грандов - Бенфика и Спортинг. Сообщалось, что клубы готовы предложить за игрока около 2,5 млн евро.

