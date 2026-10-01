Темиртау меняет лицо: на проспекте Металлургов делают велодорожки, сквер и новый свет

В Темиртау взялись сразу за дороги и общественные пространства. Самый заметный проект развернулся на проспекте Металлургов, почти трехкилометровой центральной магистрали города.

Там меняют дорожное покрытие, водоотведение и инженерные сети, модернизируют освещение и дорожную инфраструктуру. Но одной проезжей частью дело не ограничилось.

Бульварную часть проспекта тоже переделывают. Уже появились пешеходные и велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, новое освещение, скамейки и остановочные павильоны. К пешеходным переходам обустроили лестничные сходы.

Работы еще идут. Сейчас на бульваре устанавливают малые архитектурные формы и завозят плодородный грунт.

Что происходит с дорогами

Меняют и другие улицы. Средний ремонт уже завершен на участках Сарыарки, Абая, Мира, Крупской, Восточной, Ташенова и других. В общей сложности готово более 20 километров.

Сейчас техника работает на улицах Брусиловского и Лисовенко. За год средним ремонтом планируют охватить около 28 километров дорог.

После завершения проектов долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии хотят довести до 71,4%.

Что меняют в центре города

Но, пожалуй, интереснее всего выглядит история со сквером в центре города. На площади 5,2 гектара обновляют фонтан и тротуары, ставят новое освещение и готовят дополнительные зоны отдыха.

Основную подготовку уже закончили. Старые конструкции демонтировали, проложили электрический кабель, установили фундаменты и 105 опор освещения, подготовили основания под будущие цветники.

Сейчас укладывают брусчатку и делают подпорную стену. Дальше обещают озеленение, беседки и другие элементы благоустройства.

Если все доведут до конца по плану, у Темиртау появится еще одно место, куда можно будет прийти не по делам, а просто погулять.