В Темиртау продолжается масштабная модернизация городских электросетей, направленная на снижение аварий и перебоев с электроснабжением в зимний период. Впервые за последние годы в городе начали строительство новых линий электропередачи, передаёт BAQ.KZ.

В рамках четырех проектов будет проложено 37 километров новых сетей, что позволит повысить устойчивость энергосистемы и обеспечить дополнительную мощность в объеме 21 МВт. Новые линии уже протянуты в третий, четвертый и пятый микрорайоны — именно эти районы ранее чаще всего сталкивались с отключениями электричества в холодное время года.

Ключевым элементом обновления стало внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на подстанции "Южная-2". Это первая цифровая система такого уровня на городских сетях Темиртау. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать нагрузки, выявлять технологические и коммерческие потери, а также быстро обнаруживать причины аварий и перегрузок.

На сегодняшний день в городе уже установлены и работают 10 шкафов АСКУЭ. Система дает диспетчерам возможность видеть движение электроэнергии по сетям и оперативно реагировать на нештатные ситуации, что особенно важно в зимний период.

Как отметил аким Темиртау Галым Ашимов, обновление энергетической инфраструктуры и внедрение цифровых решений станут важным инструментом в борьбе с потерями и повысят прозрачность работы энергоснабжающих организаций.

В настоящее время в городе завершается строительство четырех крупных линий электропередачи, охвативших Старый город, Правый берег, 2, 3, 4 и 5 микрорайоны, а также кварталы АБВ и 9А. Модернизация сетей позволит снять нагрузку со старых линий и обеспечить более стабильную подачу электроэнергии в густонаселенных районах Темиртау.