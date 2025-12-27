Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой в акимате города Астаны состоялось расширенное совещание с участием актива города и членов Общественного совета столицы. В центре внимания были вопросы состояния социальной сферы и реализации поручений Главы государства, направленных на дальнейшее повышение качества жизни в столице, передаёт BAQ.KZ.

В ходе заседания аким города Астаны Женис Касымбек отметил, что устойчивый рост численности населения формирует новые задачи для городской инфраструктуры и требует опережающего планирования.

По состоянию на 1 ноября численность населения столицы достигла 1 622 245 человек, увеличившись с начала года на 93 542 жителя. Из них 17 265 человек обеспечены за счет естественного прироста и 76 277 – за счет миграционного сальдо. Темпы роста населения составили 6,12%, при ежегодном миграционном притоке порядка 100 тыс. человек, что закономерно усиливает нагрузку на системы здравоохранения, образования, занятости и социальной поддержки.

Отдельное внимание на совещании было уделено развитию системы здравоохранения. По информации первого вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Тимура Султангазиева, в Астане функционируют 277 медицинских организаций. Износ зданий составляет 14,7%, оснащенность медицинской техникой – 82,4%. Вместе с тем сохраняется кадровый дефицит. В условиях демографического роста дополнительное внимание требуется родильным домам и перинатальным центрам. За последние 10 лет количество родов в столице увеличилось на 45%.

Аида Балаева подчеркнула важность взвешенного и адресного подхода к оказанию медицинской помощи.

"Медицина не может работать в условиях бесконтрольного давления. Помощь и услуги должны быть адресными – это принципиальный момент. Важно, чтобы управленческие решения на всех уровнях обеспечивали устойчивость системы и реальное повышение качества услуг для граждан", - сказала она.

Сфера образования Астаны также развивается в условиях устойчивого демографического роста. Как сообщила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, в столице функционируют около 200 организаций среднего образования, где обучаются более 300 тыс. учащихся. Ежегодный прирост контингента составляет 10-12 тыс. детей.

При этом в системе сохраняются отдельные вопросы качества, в том числе связанные с кадровым обеспечением и инфраструктурой частных образовательных организаций. В 2025 году на финансирование частных школ направлено 272 млрд тенге, что актуализирует задачу дальнейшего повышения прозрачности, соответствия стандартам и качества предоставляемых образовательных услуг.

Особый акцент был сделан на значении дошкольного и начального образования как основы формирования учебной мотивации и социальной устойчивости. Участники совещания подчеркнули важность повышения качества подготовки педагогов при одновременном снижении избыточной административной нагрузки на учителей.

"Инфраструктуру можно построить и оснастить, но без содержания и осознанного подхода результата не будет. Сегодняшние дети – это завтрашнее общество. Поэтому важно, чтобы инициативы, о которых говорит Президент, наполнялись реальным смыслом и работали на формирование ответственного и активного гражданина", - отметила Аида Балаева.

Также была обозначена необходимость внедрения цифровизации и технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс – как инструмента поддержки педагогов и повышения качества обучения.

В сфере высшего образования отмечено, что, несмотря на статус Астаны как крупного академического центра, в системе сохраняется дисбаланс подготовки кадров. В 13 вузах столицы обучаются более 105 тыс. студентов, однако при избытке гуманитарных специальностей сохраняется дефицит инженерных, IT, медицинских и педагогических кадров. Как сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, требуется более тесная увязка системы приема с потребностями экономики, развитие дуального обучения и обновление образовательных программ с учетом цифровизации и ИИ.

Рост численности населения также оказывает влияние на рынок труда и систему социальной поддержки. По данным министра труда и социальной защиты населения РК Светланы Жакуповой, экономически активное население столицы превысило 750 тыс. человек. За 2024-2025 гг. в город прибыли более 90 тыс. человек, число получателей социальной поддержки превысило 120 тыс. В 2025 году трудоустроены свыше 42 тыс. человек.

Кроме того, обсуждено развитие спортивной и туристической инфраструктуры. В Астане действует более 800 спортивных объектов, около 60% из них находятся в частной собственности. Обеспеченность инфраструктурой составляет 55-60%, систематически спортом занимаются около 41% жителей. Отмечена важность дальнейшего развития объектов шаговой доступности в новых жилых массивах.

Подводя итоги совещания, заместитель Премьер-министра –подчеркнула, что социальное развитие столицы требует комплексных решений, основанных на объективной оценке демографических и миграционных процессов.

Акимату и профильным государственным органам поручено продолжить работу по адресному планированию и финансированию социальных услуг, усилению координации кадровой политики с потребностями экономики, расширению доступности социальной инфраструктуры в новых районах, повышению прозрачности бюджетных расходов и развитию взаимодействия с Общественным советом столицы.

Отдельно отмечено, что в условиях динамичного роста Астаны ключевым фактором устойчивого развития остается качество управления и системность принимаемых решений.