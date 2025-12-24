В ближайшие дни через территорию Казахстан будет перемещаться активный северо-западный циклон, который принесет осложнение погодных условий практически по всей стране, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Ожидается снег, а в южных регионах — осадки в виде снега и дождя. По прогнозу, 26 декабря на юге и юго-востоке страны возможны сильные осадки. На большей части республики прогнозируются метели и усиление ветра, в западных и южных регионах вероятны гололедные явления.

Уже 27 декабря погодная ситуация начнет меняться. На смену циклону придет холодный западный антициклон, который приведет к постепенному прекращению осадков и заметному понижению температуры воздуха.

Ночью на северо-западе и севере страны столбики термометров опустятся до 25–30 градусов мороза, на востоке ожидается от 22 до 30 градусов ниже нуля. Синоптики отмечают, что установление антициклона будет сопровождаться более устойчивой, но холодной погодой.