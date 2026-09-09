Темпы очистки ирригационных каналов в Казахстане почти достигли прошлогоднего уровня

С начала 2026 года в Казахстане механизированно очистили 1 800 км ирригационных каналов. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год, когда показатель составил 1 840 км, передает BAQ.KZ.

До конца года филиалы «Казводхоза» планируют очистить еще 411 км каналов.

Темпы работ заметно выросли за последние годы. В 2024 году было очищено 1 147,6 км каналов, в 2023 году 678 км.

Параллельно идет реконструкция 4,6 тыс. км оросительных сетей. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 962 км.

По данным ведомства, это позволит улучшить водообеспечение примерно 200 тыс. га орошаемых земель.

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов связывает рост темпов очистки с обновлением парка спецтехники «Казводхоза».

Механизированная очистка каналов позволяет улучшить подачу поливной воды на орошаемые земли и сократить ее потери, что способствует стабильному прохождению вегетационного периода. Повышение темпов очистки связано с обновлением парка спецтехники РГП "Казводхоз", - сказал Салимов.

В прошлом году предприятию выделили 576 единиц новой техники. Еще 135 единиц приобрели за счет тарифных средств.