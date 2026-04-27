Темпы очистки каналов в Казахстане выросли более чем втрое

В стране продолжается активная модернизация ирригационной инфраструктуры: темпы очистки каналов выросли более чем втрое, передает BAQ.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Объемы работ растут из года в год

По данным ведомства, в 2023 году филиалы Казводхоз очистили 562 км каналов. Уже в 2024 году этот показатель вырос до 1148 км, а в 2025 году достиг 1840 км.

С начала 2026 года работы проведены на более чем 700 км каналов. До конца года планируется довести этот показатель до 2211 км.

Зачем это нужно

Очистка каналов направлена на увеличение их пропускной способности и улучшение подачи воды на орошаемые сельхозугодья.

Это особенно важно для аграрного сектора, где стабильное водоснабжение напрямую влияет на урожайность.

Обновление техники ускорило процесс

Как отметил исполняющий обязанности генерального директора Казводхоз Ануар Ускенбаев, ключевую роль в росте темпов сыграло масштабное обновление техники.

На сегодняшний день на балансе предприятия находится более 2100 единиц спецтехники. В 2025 году за счет средств Фонда развития промышленности было закуплено 576 единиц техники, еще 135 - за счет тарифных средств.

В 2026 году работа по обновлению парка техники продолжается.

Что это даст

Ожидается, что увеличение темпов очистки каналов позволит повысить эффективность водораспределения, снизить потери воды и обеспечить стабильное орошение сельскохозяйственных земель.