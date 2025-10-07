В Казахстане уровень теневой экономики по итогам 2024 года снизился до 16,7%, что на 0,9 процентного пункта меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил министр финансов Мади Такиев на заседании Правительства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, положительная динамика достигнута за счёт цифровизации налогового администрирования и внедрения новых инструментов анализа данных. Особенно заметное снижение теневого оборота отмечено в таких секторах, как внутренняя торговля, образование и сельское хозяйство.

"В январе текущего года Министерство финансов определено основным госорганом по противодействию теневой экономике. В этой связи выработаны новые подходы, теперь одобрены механизмы оценки достижений KPI в Планах развития госорганов. В Положения большинства госорганов добавлена функция по противодействию теневой экономике в курируемой отрасли. Для отраслей с наиболее высоким уровнем теневой экономики разработаны Дорожные карты", – отметил Мади Такиев.

Ключевым проектом Минфина стала система Smart Data Finance, использующая инструменты искусственного интеллекта для анализа больших массивов данных граждан и бизнеса. Система формирует цифровой профиль налогоплательщика и выявляет схемы уклонения от уплаты налогов.

На сегодняшний день Smart Data Finance интегрирована с 74 источниками данных, а до конца года планируется провести ещё 30 интеграций – с госорганами, банками второго уровня и другими организациями.