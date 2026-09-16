Теневая экономика в Казахстане сократилась до 15,69% ВВП
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Доля ненаблюдаемой экономики в Казахстане снизилась с 17,58% ВВП в 2023 году до 15,69% в 2025-м. За два года показатель сократился на 1,89 процентного пункта, передает BAQ.KZ.
За последние пять лет в сфере противодействия теневому обороту приняли 24 нормативных правовых акта и модернизировали 20 государственных информационных систем.
Одним из основных инструментов сокращения теневого оборота остается цифровизация и объединение государственных информационных систем.
В сельском хозяйстве внедряют сквозной контроль за движением продукции. Для этого работают модуль «Ветеринарно-санитарная экспертиза», цифровая система прослеживаемости в растениеводстве, СНТ и связка ЕАСУ с системой KEDEN.
На нефтеперерабатывающих заводах устанавливают приборы учета сырьевого баланса. По горюче-смазочным материалам формируют аналитические витрины. Подготовлены поправки, предусматривающие оснащение резервуаров приборами учета.
В торговле оцифровали иностранные бланки разрешений, применяют навигационные пломбы, расширяют маркировку и каталогизацию товаров. Параллельно разрабатывается система Digital bazaar.
Продолжается цифровизация строительной отрасли. В 2026 году запустили Единый портал строительства Qportal.kz и пилотный проект по проверке проектов с помощью искусственного интеллекта.
В Казахстане официально зарегистрированы 922,5 тыс. самозанятых
Комитет государственных доходов совместно с Министерством труда и социальной защиты населения завершил связку с 45 интернет-платформами.
В новом статусе впервые зарегистрировались 774,2 тыс. экономически активных граждан.
Всего официально зарегистрировано 922,5 тыс. самозанятых. Из них 94% работают через интернет-платформы.
Сумма уплаченных ими социальных платежей достигла 9,9 млрд тенге.
На совещании под председательством заместителя Премьер-министра Серика Жумангарина поручили продолжить выполнение Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2026-2028 годы, усилить взаимодействие госорганов и продолжить выявление теневых схем.
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