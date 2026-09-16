Теневая экономика в Казахстане сократилась до 15,69% ВВП

Доля ненаблюдаемой экономики в Казахстане снизилась с 17,58% ВВП в 2023 году до 15,69% в 2025-м. За два года показатель сократился на 1,89 процентного пункта, передает BAQ.KZ.

За последние пять лет в сфере противодействия теневому обороту приняли 24 нормативных правовых акта и модернизировали 20 государственных информационных систем.

Одним из основных инструментов сокращения теневого оборота остается цифровизация и объединение государственных информационных систем.

В сельском хозяйстве внедряют сквозной контроль за движением продукции. Для этого работают модуль «Ветеринарно-санитарная экспертиза», цифровая система прослеживаемости в растениеводстве, СНТ и связка ЕАСУ с системой KEDEN.

На нефтеперерабатывающих заводах устанавливают приборы учета сырьевого баланса. По горюче-смазочным материалам формируют аналитические витрины. Подготовлены поправки, предусматривающие оснащение резервуаров приборами учета.

В торговле оцифровали иностранные бланки разрешений, применяют навигационные пломбы, расширяют маркировку и каталогизацию товаров. Параллельно разрабатывается система Digital bazaar.

Продолжается цифровизация строительной отрасли. В 2026 году запустили Единый портал строительства Qportal.kz и пилотный проект по проверке проектов с помощью искусственного интеллекта.

В Казахстане официально зарегистрированы 922,5 тыс. самозанятых

Комитет государственных доходов совместно с Министерством труда и социальной защиты населения завершил связку с 45 интернет-платформами.

В новом статусе впервые зарегистрировались 774,2 тыс. экономически активных граждан.

Всего официально зарегистрировано 922,5 тыс. самозанятых. Из них 94% работают через интернет-платформы.

Сумма уплаченных ими социальных платежей достигла 9,9 млрд тенге.

На совещании под председательством заместителя Премьер-министра Серика Жумангарина поручили продолжить выполнение Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2026-2028 годы, усилить взаимодействие госорганов и продолжить выявление теневых схем.