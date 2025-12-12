В октябре Национальный банк повысил базовую ставку с 16,5 до 18 процентов годовых. После этого тенге укрепился к доллару примерно на 9 процентов. Насколько сейчас выгодна покупка долларов и как повышение базовой ставки отражается на курсе национальной валюты, BAQ.KZ рассказал экс-CEO Chocolife, бизнес-трекер Геннадий Ким.

Влияние базовой ставки на курс

Геннадий Ким отмечает, что при высокой базовой ставки хранить деньги в тенге выгоднее.

"Банки поднимают ставки по вкладам и кредитам, и тенговые инструменты начинают приносить более высокую доходность, чем доллар, условно говоря, лежащий у вас "под матрасом", - говорит бизнес-трекер.

В целом повышение ставки снижает аппетит к потребительским кредитам, охлаждает инфляцию, делает тенге более привлекательным для вкладчиков и инвесторов. Также это уменьшает давление на валютный рынок и снижает спекулятивный спрос на доллары.

При этом эксперт подчёркивает, что базовая ставка — не единственный фактор, который влияет на курс.

"На курс тенге сильнее всего влияют цены на сырьё, приток и отток валютной выручки, геополитика и в целом ожидания населения. Если люди не верят в долгосрочную стабильность тенге, одной высокой ставкой спрос на доллары не убрать - она лишь делает такую "страховку" дороже".

На первый взгляд кажется, что при такой ставке ответ очевиден: тенговые вклады должны выглядеть выгоднее. Однако, по словам Геннадия Кима, все не так однозначно.

Все упирается в два параметра. Первый - ожидаемая инфляция в тенге. Второй параметр - ожидаемое ослабление тенге к тому же доллару.

"Например, если вы кладете деньги под 18 процентов годовых, вы фактически делаете ставку на то, что, во-первых, инфляция не съест всю эту доходность за год, а во-вторых, что тенге не упадет к доллару больше, чем на величину этой процентной ставки. Если за год тенге обесценится к доллару, скажем, на 10 процентов, а ваш вклад принесет вам 18 процентов, то вы заработаете. А если, наоборот, произойдет резкая девальвация, и тенге просядет, условно, на 25 процентов за год, то держать деньги в долларах окажется выгоднее. То есть вклад в тенге под 18 процентов - это действительно привлекательная доходность, но в то же время это не гарантия, что это точно лучше доллара. Здесь всегда остаются и курсовой, и инфляционный риск".

Сбережения в тенге или долларе

На вопрос о том, какую долю сбережений в текущих условиях разумнее держать в валюте, а какую - в тенге, Геннадий Ким отвечает, что универсальной формулы не существует.

По его словам, в первую очередь имеет значение размер текущих расходов и объем "подушки безопасности" в нацвалюте.

По его мнению, важно трезво оценить, сколько вы тратите: на аренду жилья, питание, обучение, здравоохранение и другие базовые услуги, без которых не обойтись.

Считать стоит как минимум на год вперед - именно эту сумму логично держать в тенге, чтобы не зависеть от колебаний курса и иметь свободный доступ к деньгам на повседневные нужды. Все, что остается сверх этого объема, уже можно распределять между валютой и другими инструментами.

"Условно, если вы в год тратите 12 миллионов тенге и понимаете, что этой суммы вам хватает на жизнь в текущем уровне, то эту сумму, может быть с небольшим запасом, разумно держать в тенге. В то же время важно учитывать ваши долгосрочные цели и крупные покупки, которые привязаны к валюте. Например, образование за рубежом, покупка недвижимости, поездки за границу. Эту сумму тоже по-хорошему надо прикинуть, и ее с небольшим запасом разумно хранить в долларах", - говорит бизнес-трекер.

Геннадий Ким считает, что для обычной среднестатистической казахстанской семьи, у которой нет специфических обязательств в валюте, разумно ориентироваться на такое соотношение: примерно 60–70 процентов - сбережений держать в тенге, пользуясь высокими ставками по вкладам, а оставшиеся 30–40 процентов - в долларах как своего рода защиту от возможных курсовых скачков.

"Но, опять же, здесь могут быть различия от семьи к семье. Если есть планы на эмиграцию, обучение детей за рубежом или покупку недвижимости, которая, как правило, привязана к курсу доллара, то эти проценты же нужно менять исходя из конкретных обстоятельств", - говорит собеседник.

Риски при покупки долларов

На вопрос какие основные риски сейчас у того, кто покупает доллары, эксперт ответил так:

"Первый - это упущенная доходность. Если человек отказывается от гарантированных 18 процентов годовых в тенге, он, по сути, делает ставку на то, что, условно, доллар укрепится по отношению к тенге. Но если этого не произойдет, человек не заработает. Второй риск - что тенге может, как я уже сказал, еще сильнее укрепиться по отношению к доллару, доллар ослабнет, и на фоне высокой базовой ставки человек недополучит доход. В этом случае доллар в тенговом выражении может, условно, просесть, и человек упустит возможность заработать на высокой ставке. Третий риск - курс тоже можно рассматривать как ставку. Покупая доллары, человек, по сути, делает ставку на то, что тенге все равно упадет быстрее, и что ставка в 18 процентов не покроет это падение. Здесь он тоже может ошибиться", - говорит Геннадий Ким.

По словам Геннадия Кима, есть и четвертый риск. Доллар также подвержен инфляции и в мире постепенно обесценивается.

Если вы держите доллары, условно, в наличке или даже на казахстанском валютном депозите под один процент годовых, то с учетом инфляции в долларах, которая выше этого уровня, вы фактически теряете деньги.

Совет казахстанцам

Подводя итог, Геннадий Ким предлагает смотреть на выбор валюты не как на дилемму "либо тенге, либо доллар", а через призму целей и горизонта планирования.

"Сначала необходимо определиться со своими целями. Как я говорил ранее, если человек копит на ближайший год–два, чтобы жить здесь, в Казахстане, на достойном уровне и закрывать базовые потребности, то логично большую часть своих денег держать в тенге и небольшую - в долларах. По крайней мере до тех пор, пока по тенге действует такая высокая ставка. Если же цель долгосрочная и привязана к валюте, то долю валюты, соответственно, имеет смысл держать в более высоком проценте, потому что сейчас, как показывает практика, валюта, как правило, более "твердая". Она не подвержена такой высокой инфляции, как, например, национальная валюта тенге. В целом нужно запомнить один момент: не надо выбирать между долларом и тенге, как между черным и белым. Смотрим на свои цели, на горизонт планирования".

Геннадий Ким резюмирует - деньги, которые понадобятся в ближайший год, разумнее держать в той валюте, в которой вы тратите каждый день. Тем более, когда по ней действует высокая ставка и есть шанс заработать на вкладе и укрепить "подушку безопасности".

А вот накопления под долгосрочные цели, выходящие за пределы годового горизонта, надежнее формировать в более твердой валюте, прежде всего в долларе.