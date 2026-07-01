Теңге официально закрепили в Конституции как национальную валюту Казахстана

С 1 июля в Казахстане вступила в силу новая Конституция, которая впервые закрепила теңге как единственную национальную валюту страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный банк.

Согласно обновленному Основному закону, право на выпуск национальной валюты принадлежит исключительно Республике Казахстан.

В Нацбанке отметили, что конституционное закрепление статуса теңге усиливает валютный суверенитет страны и подтверждает исключительное право государства на эмиссию национальной валюты.

По мнению регулятора, это также укрепляет правовую основу для проведения долгосрочной денежно-кредитной политики и способствует сохранению финансовой стабильности.

В Национальном банке подчеркнули, что закрепление статуса национальной валюты в Конституции должно повысить доверие граждан, бизнеса и международных партнеров к денежной системе Казахстана.

Кроме того, в ведомстве заявили, что продолжат проводить политику, направленную на сдерживание инфляции, обеспечение ценовой стабильности и повышение устойчивости финансовой системы страны.