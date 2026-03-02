На Казахстанской фондовой бирже (KASE) по состоянию на 17:00 2 марта 2026 года тенге заметно ослаб по отношению к доллару, передает BAQ.kz.

Средневзвешенный курс по инструменту USDKZT_TOM составил 501,63 тенге за доллар, увеличившись на 3,94 тенге по сравнению с предыдущим торговым днем. Объем торгов составил 261 млн долларов.

При этом на внешних рынках доллар торговался ниже 500 тенге. Так, по данным международной биржи ICE, курс доллара к тенге составлял 498,08 тенге, а цена предыдущего закрытия составила 497,97.

По другим валютам динамика была разнонаправленной. Курс евро снизился на 0,23 тенге и составил 587,97 тенге. Российский рубль, напротив, укрепился до 6,5090 тенге, прибавив 0,0501 тенге. Китайский юань также показал рост — до 72,89 тенге, увеличившись на 0,1256 тенге.

На международном рынке курс евро к доллару снизился до 1,1718. Всего в валютных торгах на бирже приняли участие 34 участника.