Тенге показывает рекордное укрепление к доллару при слабой поддержке Нацбанка

Тенге завершил сентябрь заметным укреплением. С 1 сентября по 1 октября официальный курс доллара снизился на 4,6% — до 440,86 тенге. Это самое сильное месячное укрепление национальной валюты более чем за четыре года. При этом поддержку тенге со стороны Национального банка нельзя назвать значительной. Более того, регулятор, напротив, сокращал чистые продажи валюты на фоне высокого предложения на рынке. Объём торгов на KASE в сентябре достиг $10,4 млрд.

В сентябре Нацбанк увеличил покупки валюты для ЕНПФ на 37% — до $986 млн. При этом ожидаемые продажи в рамках зеркалирования операций с Нацфондом были отложены. Общий объём продаж валюты остался на уровне $1,03 млрд, а чистые продажи сократились в 6,2 раза — до $45,6 млн. Это минимальный показатель более чем за четыре года. К концу сентября доллар опустился до 439,37 тенге — минимума более чем за три с половиной года.

Сентябрь стал уже четвёртым месяцем подряд, когда тенге укреплялся. Одним из факторов остаётся улучшение платёжного баланса. По итогам первого полугодия текущий счёт Казахстана сформировался с профицитом $2,4 млрд против дефицита $3,6 млрд годом ранее. Экспорт растёт быстрее импорта, чему способствуют высокие мировые цены на нефть, уран, металлы, руды и зерно.

Дополнительную поддержку национальной валюте оказывает высокая базовая ставка — сейчас она составляет 16,75%. На привлекательность казахстанских активов для иностранных инвесторов также влияет повышение суверенного рейтинга страны S&P Global Ratings с «BBB-» до «BBB» в конце августа.