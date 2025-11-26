Национальный банк Казахстана опубликовал официальные рыночные курсы валют на 26 ноября 2025 года, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Согласно данным регулятора, доллар США составил 518,40 тенге, евро – 598,13 тенге, российский рубль – 5,58 тенге.

Валютные торги проходят на Казахстанской фондовой бирже (KASE), где формируются рыночные котировки. На бирже отмечают стабильную динамику тенге на фоне умеренной активности участников рынка.

Как уточнили в Нацбанке, опубликованные значения отражают среднерыночный курс, сложившийся по итогам торговых сессий.