Тенге сохраняет стабильность: Нацбанк обновил курсы валют на 26 ноября
На бирже отмечают стабильную динамику тенге на фоне умеренной активности участников рынка.
Сегодня, 10:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:00Сегодня, 10:00
85Фото: BAQ.KZ
Национальный банк Казахстана опубликовал официальные рыночные курсы валют на 26 ноября 2025 года, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Согласно данным регулятора, доллар США составил 518,40 тенге, евро – 598,13 тенге, российский рубль – 5,58 тенге.
Валютные торги проходят на Казахстанской фондовой бирже (KASE), где формируются рыночные котировки. На бирже отмечают стабильную динамику тенге на фоне умеренной активности участников рынка.
Как уточнили в Нацбанке, опубликованные значения отражают среднерыночный курс, сложившийся по итогам торговых сессий.
Самое читаемое
- Казахстанский пловец Галымжан Балабек завоевал бронзу на турнире в Минске
- Школьники и активисты предложили своё видение будущего Казахстана
- Украина согласилась с предложенным Америкой мирным соглашением – источник
- Будут ли повышать зарплаты учителям в 2026 году
- Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях страны