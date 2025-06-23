  • 23 Июня, 18:53
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Тенге теряет позиции: доллар прибавил в цене

Итоги валютных торгов 23 июня.

Сегодня, 18:03
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 18:03
Сегодня, 18:03
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Фото: Unsplash

В Казахстане зафиксировано очередное укрепление доллара. По итогам дневных торгов 23 июня 2025 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс американской валюты вновь вырос, передает BAQ.KZ.

Согласно официальной информации, средневзвешенный курс доллара составил 523,46 тенге, что на 1,54 тенге выше, чем на предыдущих торгах.

Также изменились котировки других валют:

  • Российский рубль – 6,65 тенге (–0,02)

  • Китайский юань – 72,85 тенге (+0,37)

  • Евро – 603,08 тенге (+1,16)

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