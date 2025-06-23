В Казахстане зафиксировано очередное укрепление доллара. По итогам дневных торгов 23 июня 2025 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс американской валюты вновь вырос, передает BAQ.KZ.

Согласно официальной информации, средневзвешенный курс доллара составил 523,46 тенге, что на 1,54 тенге выше, чем на предыдущих торгах.

Также изменились котировки других валют: