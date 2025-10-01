На 1 октября курс доллара, рассчитанный Национальным банком РК, составил 549,06 тенге. Это максимум за всю историю наблюдений и на 2% (10,52 тенге) больше, чем месяцем ранее, передает BAQ.KZ со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Сентябрьское ослабление стало вторым по масштабам в 2025 году. Хуже ситуация складывалась только в июле, когда доллар подорожал сразу на 4,1% (21,14 тенге). Тогда монетарные власти связывали скачок с ростом денежной массы из-за значительных государственных расходов, в том числе на инфраструктурные и социальные проекты. В результате пришлось проводить валютные интервенции.

В августе тенге немного укрепился к доллару, однако в сентябре наметившееся плавное снижение резко ускорилось к концу месяца, приведя к новым историческим антирекордам.

Нацбанк пока не выступал с комментариями по поводу сентябрьского ослабления. Неизвестно также, проводились ли интервенции, поскольку традиционный обзор по валютному рынку регулятор еще не опубликовал.

Ослабление нацвалюты затронуло и евро — курс достиг исторического максимума в 644,87 тенге (+2,6% за месяц).

А вот к рублю тенге укрепился второй месяц подряд — на 0,6%, до 6,66 тенге.