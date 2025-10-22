По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 22 октября курс доллара США составил 538,53 тенге, передаёт BAQ.KZ.

За сутки американская валюта практически не изменилась, снизившись всего на 0,08 тенге.

В обменных пунктах страны средние курсы составили: