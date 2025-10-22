  • 22 Октября, 17:23

Тенге удерживает позиции: курс доллара почти не изменился

Сегодня, 16:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 16:25
Сегодня, 16:25
156
Фото: pixabay.com

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 22 октября курс доллара США составил 538,53 тенге, передаёт BAQ.KZ.

За сутки американская валюта практически не изменилась, снизившись всего на 0,08 тенге.

В обменных пунктах страны средние курсы составили:

  • доллар — покупка 539–539,5 тенге, продажа 540–541 тенге;

  • евро — покупка 625–626 тенге, продажа 629–630 тенге;

  • российский рубль — покупка 6,5–6,55 тенге, продажа 6,6–6,65 тенге.

Самое читаемое

Наверх