Тенге удерживает позиции: курс доллара почти не изменился
Сегодня, 16:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:25Сегодня, 16:25
156Фото: pixabay.com
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 22 октября курс доллара США составил 538,53 тенге, передаёт BAQ.KZ.
За сутки американская валюта практически не изменилась, снизившись всего на 0,08 тенге.
В обменных пунктах страны средние курсы составили:
-
доллар — покупка 539–539,5 тенге, продажа 540–541 тенге;
-
евро — покупка 625–626 тенге, продажа 629–630 тенге;
-
российский рубль — покупка 6,5–6,55 тенге, продажа 6,6–6,65 тенге.
Самое читаемое